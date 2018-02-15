زوجة دي ماريا تشن هجومًا على مدرب باريس سان جيرمان

نواف السالم(صدى):

قامت جورجيلينا كاردوزو زوجة لاعب النادي الفرنسي باريس سان جيرمان ، الأرجنتيني أنخيل دي ماريا ، بمهاجمة مدرب النادي الباريسي أوناي إيمري بعد خسارة فريقه أمام ريال مدريد الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد فقط .

وقالت ” كاردوزو ” ، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، ” جهد +عمل +أهداف +صناعات +أفضل اللحظات = مقاعد بدلاء ، ولكن النساء لا يفهمون في كرة القدم ” .

وجاء ذلك ردًا على المدرب إيمري ، بعدما أجلس زوجها ” دي ماريا ” ، على مقاعد البدلاء دون أن يشارك في أي من دقائق المباراة .

وكان باريس جيرمان ، قد سيطر على معظم فترات المباراة قبل أن يجري المدرب تبديلًا غريبًا بضم مدافع أيمن على حساب المهاجم ادينسون كافاني ، وهو ما تسبب في تراجع الأداء وتسجيل الفريق المضيف هدفين صنع بهما الفارق .