ضبط الطبيبة المُتسللة لغرفة مريضة بمستشفى النساء والولادة بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف، من ضبط طبيبة النساء والولادة، والمُتهمة في تسللها داخل غرفة مريضة منومة بمستشفى النساء والولادة الحكومي ومحاولة بحثها والنظر في ملفها الطبي.

وكانت الطبيبة، قد تورطت مع تلك المريضة في خطأ طبي أحدثته لها إبان توليدها لديها في مستشفى خاص داخل المحافظة.

وجرى التحقيق مع الطبيبة من قبل الجهات المعنية، والتي بدورها استجوبتها نظير التُهم الموجهة لها، ومن ثمَ تم إطلاقها بالكفالة لحين إحالة أوراقها للنيابة العامة وفق الأنظمة والإجراءات الرسمية.