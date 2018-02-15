مستشار التعليم: مستوى تحصيل الطلاب يتراجع

نايف السالم(صدى):

أكد مستشار وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية عبدالله بن عمر الجحلان، أن مستوى التحصيل الدراسي للطلاب في مدارس المملكة يتراجع، وذلك لتحول المعلم من وظيفته الأساسية إلى الانشغال بأمور إدارية.

وكشف ” الجحلان ” ، خلال مشاركته في ملتقى المعلم الأول المقام بإدارة تعليم صبيا، والذي حملت جلسته الأولى عنوان ” المبادرة الوطنية – تخفيف الأعباء الإدارية عن المعلمين ” ، عن إهدار المعلمين وقائدي المدارس 55 دقيقة يوميا في تلك الأعباء.

وقال مستشار وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية، إن ما يحدث يؤثر على الوظيفة الأساسية للمعلم، مما له أثر سلبي على عملية الانتباه والتركيز للتعليم داخل الفصول والاستعداد الجيد للدروس.

وأشار ” الجحلان “، إلى أن تعدد واجبات المعلم وقائد المدرسة جعله يجد نفسه مراسلا وكاتبا وسائق حافلة ومحاسبا أو في المقصف أو يبحث عن عامل سباكة أو كهرباء أو يقوم بأعمال السكرتارية والانشغال بالميزانية وغيرها من المهمات، مبينا أن الوزارة تسعى إلى تخفيف الوقت المهدر للمعلم إلى 15 دقيقة أو أقل من ذلك لزيادة التحصيل الدراسي للطلاب.