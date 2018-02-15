بالصور.. مكتب الضمان الاجتماعي النسوي بمكة يحي ليلة تراثية بالجنادرية

نايف السالم(صدى):

تزامنا مع مهرجان الجنادرية٣٢ فعل مكتب الضمان الاجتماعي النسوي بالعاصمة المقدسة الاحتفال باحياء التراث الخامس يوم الخميس 1439/5/29 جماد الاولى ١٤٣٩ هـ وبحضور مديرة المركز الأستاذة حفصه تكرونى ونائبتها الاستاذة سلامة جيزانى.

شارك الإحتفال مستفيدات الضمان وابناءهن وموظفات المكتب وقد حضرن بالأزياء الشعبيه الممثله لبعض مناطق المملكة كما ضم الإحتفال عده أركان منها الركن الجنوبي والركن المكاوي وتم مشاركة المأكولات الشعبية بين الجميع .

وفي ختام الاحتفال شكرت مديرة المكتب الجميع ع الحضور والمشاركة .