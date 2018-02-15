بالصور.. أعضاء ” فتاة الخليج ” بالخبر يزورون بيت الشرقية في الجنادرية

عادل الحربي(صدى):

زار وفد جمعية فتاة الخليج الخيرية النسائية بالخبر أمس، بيت الشرقية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجناردية 32 ، معربين عن سعادتهم بما شاهدوه من مقتنيات ومجسمات ومبانٍ تاريخية في بيت الشرقية، تعكس تاريخ المنطقة وعراقتها.

وقالت عضو جمعية فتاة الخليج هدى الصياحي، إن بيت الشرقية من المواقع الملهمة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 32، وما يحتويه من معالم تاريخية هامة أبرزها جبل القارة ومسجد جواثا التاريخي الذي بني بأيادي الحرفيين السعوديين ويرمز إلى التاريخ العريق الذي تتمتع به المنطقة.

وأشارت الصياحي، إلى سعي الجمعية إلى تأصيل مفهوم التنمية الاجتماعية والعمل الطوعي، بإدارة متميزة في بيئة جاذبة بتقنية عالية الجودة، تحقق مبدأ التكافل في الأسرة والمجتمع، كما تحرص على تأدية الخدمات المجتمعية بالأسلوب الأمثل لتحقيق أفضل النتائج المرجوة بجودة عالية تحقق رضا المستفيد.

وتزخر المنطقة الشرقية بالتنوع في الأكلات الشعبية التي تقدمها الأسر المنتجة في ” بيت الخير ” على حسب محافظاتها المختلفة، ومنها العيش الحساوي، والمسلق، والجريش والهريس وأنواع الكبسات، إضافة إلى العديد من الأكلات بمسمياتها الحديثة.