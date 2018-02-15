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ترامب يكشف عدم اتزان منفذ مجزرة فلوريدا

ترامب يكشف عدم اتزان منفذ مجزرة فلوريدا
فلوريدا(صدى):

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، عن هوية المسلح المشتبه به في ارتكاب مجزرة جنوب فلوريدا بمدرسة ثانوية ، والتي راح ضحيتها 17 شخصًا .

وأشار ” ترامب ” ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، إلى أن المتهم الذي يدعى نيكولاس كروز والبالغ من العمر 19 عامًا معروف في منطقته بأنه غير متزن عقليًا .

وكان ” كروز ” ، قد اعتُقل بعد إطلاقه النار بصورة عشوائية يوم أمس الأربعاء ، في باركلاند بمدرسة مارجوري ستونمان دوجلاس الثانوية في فلوريدا ، والتي طرد منها في وقت سابق لأسباب تأديبية وفقًا لتصريحات مسؤولي المدرسة .

ومن المقرر أن يمثل الطالب نيكولاس كروز أمام المحكمة اليوم الخميس لإصدار الحكم اللازم بحقه .

 


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