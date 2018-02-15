مصرع شخص وإصابة آخرين في حادث عائلي بعقبة سنان

أبها(صدى):

لقى شخص مصرعه وأصيب آخرون، اليوم الخميس، في حادث مروري لمركبة عائلية في عقبة سنان، حيث انحرفت المركبة عن مسارها لتستقر في منحدر على امتداد طريق عقبة سنان.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن السيارة كانت تستقلها عائلة، وأسفر عن الحادث وفاة وعدة إصابات وباشرت الجهات الأمنية فوراً الحادث .

وتعتبر عقبة سنان من أخطر الطرق التي يسلكها المواطنون وهي شديدة الانحدار وذات مسار ضيق جداً وتشهد حوادث مرورية مستمرة نتج عنها العديد من الوفيات والإصابات ويأمل المواطنون الانتهاء من مشروع طريق عقبة الملك عبدالله المتعثر من عدة أعوام لرفع معاناتهم.