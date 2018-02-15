بالصور.. 80 متسابقًا في سباق للدراجات الهوائية بـ ” الشقيق ” في جازان

نواف السالم(صدى):

نظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب اليوم الخميس، فعاليات سباق الدراجات الهوائية لمختلف الفئات العمرية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة اللجنة المهندس علي المشيخي أن عدد المشاركين في السباق الذي انطلقت فعالياته من بداية طريق الملك سلمان وصولاً إلى شاطئ الشقيق السياحي بلغ 80 متسابقاً من مختلف الفئات العمرية، وتم تكريم الحاصل على المراكز الثلاثة الأولى في السباق إضافة لجائزة أًصغر متسابق.

ويأتي ضمن البرامج والنشاطات التي تنفذها اللجنة ضمن فعاليات مهرجان الشقيق السياحي والترفيهي للعام الحالي.