الأرصاد: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على أجزاء من المملكة

راشد آل شريه(صدى):

كشفت هيئة الأرصاد وحماية البيئة ، عن توقعاته ليوم غدًا الجمعة ، بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة وتؤدي لتدني مستوى الرؤية الأفقية على تبوك والأجزاء الساحلية منها ومن الجوف وحائل والحدود الشماليى والأجزاء الشمالية من المدينة المنورة .

وأشارت هيئة الأرصاد ، إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مستوى الرؤية الأفقية على مناطق نجران والرياض ووادي الدواسر والشرقية وحفر الباطن والقصيم ، بالإضافة إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية .