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آل الشيخ لـ الاتصالات السعودية: هل فيه عرض لبطولة البلوت

آل الشيخ لـ الاتصالات السعودية: هل فيه عرض لبطولة البلوت
طلال الغامدي(صدى):

أعرب رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ ، عن سعادته بالصدى الذي حققته بطولة المملكة للبلوت بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد صدور قرار تنظيمها في الرياض بساعات قليلة خلال اليوم الخميس .

ومازح ” آل الشيخ ” ، شركة الاتصالات السعودية ، مطالبًا دعمها للبطولة بعدما حققت الصدارة ضمن ” ترند ” موقع التغريدات ” تويتر ” على مستوى المملكة ، قائلًا عبر حسابه الرسمي ” بطولة البلوت ترند اول في المملكة والخامس في العالم stc هل فيه عرض ؟ ” .

ثم تابع قائلًا في تغريدة أخرى ” الأول في مملكة والثاني عالمياً يا stc ” .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 136 ] نشر منذ 21 دقيقة

ياصبر الارض

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