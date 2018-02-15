آل الشيخ لـ الاتصالات السعودية: هل فيه عرض لبطولة البلوت
أعرب رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ ، عن سعادته بالصدى الذي حققته بطولة المملكة للبلوت بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد صدور قرار تنظيمها في الرياض بساعات قليلة خلال اليوم الخميس .
ومازح ” آل الشيخ ” ، شركة الاتصالات السعودية ، مطالبًا دعمها للبطولة بعدما حققت الصدارة ضمن ” ترند ” موقع التغريدات ” تويتر ” على مستوى المملكة ، قائلًا عبر حسابه الرسمي ” بطولة البلوت ترند اول في المملكة والخامس في العالم stc هل فيه عرض ؟ ” .
ثم تابع قائلًا في تغريدة أخرى ” الأول في مملكة والثاني عالمياً يا stc ” .
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6618 ] نشر منذ 42 دقيقة
هذا يهم الشباب راعين البلوت
كان[ عدد التعليقات: 136 ] نشر منذ 21 دقيقة
ياصبر الارض