آل الشيخ لـ الاتصالات السعودية: هل فيه عرض لبطولة البلوت

طلال الغامدي(صدى):

أعرب رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ ، عن سعادته بالصدى الذي حققته بطولة المملكة للبلوت بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد صدور قرار تنظيمها في الرياض بساعات قليلة خلال اليوم الخميس .

ومازح ” آل الشيخ ” ، شركة الاتصالات السعودية ، مطالبًا دعمها للبطولة بعدما حققت الصدارة ضمن ” ترند ” موقع التغريدات ” تويتر ” على مستوى المملكة ، قائلًا عبر حسابه الرسمي ” بطولة البلوت ترند اول في المملكة والخامس في العالم stc هل فيه عرض ؟ ” .

ثم تابع قائلًا في تغريدة أخرى ” الأول في مملكة والثاني عالمياً يا stc ” .