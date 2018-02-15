روبرتو كارلوس يصل القاهرة للترويج للسياحة في مصر

ماجد محمد(صدى):

وصل مطار القاهرة الدولى عصر اليوم الخميس، اللاعب البرازيلى روبرتو كارلوس مدافع ريال مدريد الإسبانى السابق ومنتخب البرازيل، وذلك للمشاركة ضمن حملة الترويج للسياحة فى مصر.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار أن اللاعب البرازيلى وصل القاهرة على رحلة لوفتهانزا القادمة من فرانكفورت، للمشاركة فى حملة تنشيط السياحة وإقامة إحدى المباريات الخيرية.

وكان فى استقباله فريق من العلاقات العامة برئاسة حمدى عبد العزيز مدير العلاقات العامة بالمطار، وتم إنهاء إجراءات وصوله باستراحة الخدمة المميزة.