تشكيل مباراة النصر أمام الباطن في الجولة الـ 22 بدوري المحترفين

نواف السالم(صدى):

أعلن نادي النصر، عن تشكيل مباراة اليوم ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري المحترفين.

وجاء تشكيل النصر أمام الباطن كالتالي؛ وليد عبد الله، سعد سهيل، برونو اوفيني، عمر هوساوي، عبد الرحمن العبيد، إبراهيم غالب، فرجاني ساسي، أحمد الفريدي، عبد المؤمن دجابو، ليوناردو، جونيور كابانانغا.

ويجلس على مقاعد بدلاء النصر : حسين شيعان، عبد الله مادو، فهد الجميعة، سامي النجعي، عوض خميس، عبد الله الاسطاء، سالم علين محمد الشهراني، حسن الراهب.