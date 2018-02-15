العواد يعرب عن سعادته بلقاء أم حديجان عبر ” تويتر “

عادل الحربي(صدى):

أعرب وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد، عن سعادته بلقاء الفنان السعودي عبدالعزيز الهزاع صاحب شخصية أم حديجان الإذاعية الشهيرة.

وقال العواد عقب نشر صورة له مع الفنان القدير عبدالعزيز الهزاع على حسابة الخاص علي ” تويتر ” ، ” متعه الله بالصحة والعافية، وهو أحد روّاد الفن البارزين فقد ساهم بعمله الفني على مدى عقود طويلة في تشكيل الذائقة الفنية في بلادنا ” .

ذكر أن أم حديجان هي شخصية إذاعية قديمة كان يقدمها الفنان عبد العزيز الهزاع في رمضان.