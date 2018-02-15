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سيدة تحاول ضرب القاضي لإدانته شقيقها بالخرطوم

سيدة تحاول ضرب القاضي لإدانته شقيقها بالخرطوم
الخرطوم(صدى):

تهجمت سودانية على قاضٍ اليوم الخميس في محكمة الخرطوم شرق الجنائية ، بسبب إدانته لشقيقها في قضية سرقة جوالات تقدر بـ15 ألف جنيه سوداني بما يعادل 3 آلاف ريال سعودي .

ووفقًا لوسائل إعلام سودانية ، فقد توجهت السيدة إلى طاولة القاضي محاولة ضربه ، إلا أن الشرطة نجحت في احتواء الأمر حيث لحقته قبل أن يتطور بأخذها إلى خارج القاعة ، وإرجاء تنفيذ عقوبة الجلد للمدان وأخذه إلى الحراسة .

وكانت المحكمة ، قد أصدرت حكمًا بالسجن 6 سنوات ، وبغرامة مالية 50 ألف جنيه للمتهم ، لسطوه على جوالات أجانب أثناء مرورهم في الشارع العام بالعاصمة الخرطوم .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 6618 ] نشر منذ 48 دقيقة

ههههههه تدافع عن اخوها بس العدالة تمشي على الكل

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