مجسمات الفطر الصخري وصخرة الفيل تجذب زائري جناح المساحة الجيولوجية بالجنادرية

سعيد العجل(صدى):

جذبت مجسمات الفطر الصخري وصخرة الفيل باشكالها الطبيعية في الصحارى زائري ومرتادي جناح هيئة المساحة الجيولوجية السعودية المشارك بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة ٣٢ بالجنادرية.

وبين المتحدث الرسمي للهيئة طارق اباالخيل أن قسم المعالم الجيولوجية يشارك بطريقته الطبيعية التي يعيشها الجيولوجي في الصحراء ليعيش الزائر لحظة بلحظة تلك الأجواء التي يمر بها الجيولوجي في الصحارى، بالإضافة إلى تعريف الزوار بالأدوات التي يستخدمها الجيولوجي في تنقلاته، كما يتم تقديم شرحًا من خلال نشرات تعريفية بالأبحاث الجيولوجية.

وأوضح اباالخيل بأن الموائد الصحراوية او كما يسمى الفطر الصخري وجبل الفيل مجسمات تصف الواقع الحقيقي للاشكال الطبيعية في الصحارى خاصة في منطقة تبوك والعلا وتتكون نتيجة لتأثر الاجزاء السفلى من صخور الحجر الرملي بالرياح المحملة بحبيبات الرمل فتعمل على تاكلها في حين تبقى الاجزاء العليا من الكتلة الصخرية بمعزل عن عمليات ألنحت الشديدة بسبب عدم قدرة الرياح على حمل حبيبات الرمال بارتفاعات تتجاوز المتر والمتر والنصف واحيانا تكون التعرية المائيه عامل مساعد في تكوين هذا النوع من التشكيلات الصخرية.

وأوضح بأن أهمية المعالم الجيولوجية تكمن أيضًا في كيفية الاستفادة منها من خلال التعرف إلى التاريخ الجيولوجي والطبيعي للجزيرة العربية الذي تزامن مع تكوينها.

وأكد على ضرورة حماية هذه الثروات الوطنية الطبيعية وحفظها وتطويرها كموروث وطني للأجيال القادمة، وتقديم الصالح من هذه المناطق لسوق الاستثمار السعودي، في قيام صناعات ومشاريع جديدة، بالإضافة إلى استغلالها في مجالات متنوعة مثل استخدامها كمناطق جذب سياحي تقوم على أساسها عملية تطوير للمناطق الصحراوية.

