الصحة: 10 أنواع من السرطان الأكثر شيوعًا بين أطفال المملكة

عادل الحربي (صدى):

قالت وزارة الصحة أن هناك 10 أنواع من السرطان الأكثر شيوعًا بين الأطفال بالمملكة، ويتصدرها سرطان الدم ” اللوكيميا ” بنسبة 34.6%، ثم الدماغ بنسبة 15.1%، والسرطان اللمفاوي هودجكن بنسبة 11% واللاهودجكن بنسبة 7%.

وأضافت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ثم يأتي سرطان الكلى بنسبة 6.4% والعظام بنبة 6.1%، والأنسجة الضامة بنسبة 3.9%.

وتابعت : فيما أن نسبة سرطان العين تصل إلى 3.3% ثم سرطان الغدة الكظرية 2.6%، والكبد 2.3%.