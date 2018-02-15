” آل الشيخ ” يوافق على تنظيم بطولة المملكة لـ ” البلوت “

نواف السالم(صدى):

أصدر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة ، قرارًا بتنظيم بطولة المملكة للبلوت على كأس هيئة الرياضة ، خلال الفترة من 4 إلى 8 أبريل المقبل ، بمركز أبسك للمعارض والمؤتمرات في الرياض .

ووجه ” آل الشيخ ” ، اتحاد الرياضات الإلكترونية والذهنية ، بالبدء في إعداد الترتيبات الخاصة بتنظيم هذه البطولة ، حيث تصل جوائزها إلى أكثر من مليون ريال ، بواقع نصف مليون ريال للمركز الأول ، و250 ألف ريال لصاحب المركز الثاني ، فيما خصصت 150 ألف ريال للفائز بالمركز الثالث ، وأخيرًا 100 ألف ريال لصاحب المركز الرابع .

وقرر رئيس هيئة الرياضة وفقًا لما ذكره الحساب الرسمي للهيئة عبر ” تويتر ” ، تعيين اللاعب السابق شويش الثنيان مديرًا للبطولة .