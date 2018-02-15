هيئة تطوير مكة‎ تستقبل طلبات الوظائف.. الأحد القادم

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت هيئة تطوير مكة، عن بدأ استقبال طلبات راغبي العمل في الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها قبل عدة أيام، اعتبارا من الأحد القادم.

وأشارت هيئة تطوير مكة‎، إلى وجود شواغر في عدد من الوظائف الهندسة والتقنية والتي ترغب في شغلها بمواطنين ‎وسيتاح التقديم فيها لمدة أسبوعين.

وأوضحت هيئة تطوير مكة المكرمة، أن قائمة الوظائف الشاغرة تشمل:

مهندس مدني – بكالوريوس هندسة مدنية

مهندس معماري – بكالوريوس هندسة معمارية

أخصائي نظم معلومات جغرافية – بكالوريوس جيوماتكس

مهندس كهربائي – بكالوريوس هندسة كهربائية

مهندس تخطيط – بكالوريوس هندسة تخطيط

مهندس ميكانيكي – بكالوريوس هندسة ميكانيكية

أخصائي قواعد بيانات – بكالوريوس هندسة أو علوم حاسب آلي + شهادة مهنية معتمدة + MCSA + OCP

محاسب – بكالوريوس محاسبة أو شهادة جامعية متوسطة

مهندس اتصالات – بكالوريوس هندسة اتصالات

محام – ماجستير أو بكالوريوس قانون + خبرة

مدقق صكوك – بكالوريوس قانون + خبرة

أخصائي دعم فنى – كلية تقنية ، دبلوم دعم فني

محرر – بكالوريوس إعلام + خبرة

مشرف اتصالات إدارية – بكالوريوس إدارة أعمال

أخصائي شبكات حاسب آلي – بكالوريوس هندسة أو علوم حاسب + CCNA + CCNP

أخصائي أرشفة الكترونية – بكالوريوس علم معلومات

مستشار قانوني – ماجستير أو بكالوريوس قانون + خبرة

مشغل أنظمة حاسب آلي- كلية تقنية تخصص حاسب آلي أو علوم حاسب + CIT أو ما يعادلها

مسؤول علاقات عامة – بكالوريوس إعلام

مصور محترف – شهادة جامعية + خبرة

ويمكن دخول موقع هيئة تطوير مكة‎ عبر هذا الرابط التالي هنــــا .