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هيئة تطوير مكة‎ تستقبل طلبات الوظائف.. الأحد القادم

هيئة تطوير مكة‎ تستقبل طلبات الوظائف.. الأحد القادم
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت هيئة تطوير مكة، عن بدأ استقبال طلبات راغبي العمل في الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها قبل عدة أيام، اعتبارا من الأحد القادم.

وأشارت هيئة تطوير مكة‎، إلى وجود شواغر في عدد من الوظائف الهندسة والتقنية والتي ترغب في شغلها بمواطنين ‎وسيتاح التقديم فيها لمدة أسبوعين.

وأوضحت هيئة تطوير مكة المكرمة، أن قائمة الوظائف الشاغرة تشمل:

مهندس مدني – بكالوريوس هندسة مدنية
مهندس معماري – بكالوريوس هندسة معمارية
أخصائي نظم معلومات جغرافية – بكالوريوس جيوماتكس
مهندس كهربائي – بكالوريوس هندسة كهربائية
مهندس تخطيط – بكالوريوس هندسة تخطيط
مهندس ميكانيكي – بكالوريوس هندسة ميكانيكية
أخصائي قواعد بيانات – بكالوريوس هندسة أو علوم حاسب آلي + شهادة مهنية معتمدة + MCSA + OCP
محاسب – بكالوريوس محاسبة أو شهادة جامعية متوسطة
مهندس اتصالات – بكالوريوس هندسة اتصالات
محام – ماجستير أو بكالوريوس قانون + خبرة
مدقق صكوك – بكالوريوس قانون + خبرة
أخصائي دعم فنى – كلية تقنية ، دبلوم دعم فني
محرر – بكالوريوس إعلام + خبرة
مشرف اتصالات إدارية – بكالوريوس إدارة أعمال
أخصائي شبكات حاسب آلي – بكالوريوس هندسة أو علوم حاسب + CCNA + CCNP
أخصائي أرشفة الكترونية – بكالوريوس علم معلومات
مستشار قانوني – ماجستير أو بكالوريوس قانون + خبرة
مشغل أنظمة حاسب آلي- كلية تقنية تخصص حاسب آلي أو علوم حاسب + CIT أو ما يعادلها
مسؤول علاقات عامة – بكالوريوس إعلام
مصور محترف – شهادة جامعية + خبرة

ويمكن دخول موقع هيئة تطوير مكة‎ عبر هذا الرابط التالي هنــــا .


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