هيئة تطوير مكة تستقبل طلبات الوظائف.. الأحد القادم
أعلنت هيئة تطوير مكة، عن بدأ استقبال طلبات راغبي العمل في الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها قبل عدة أيام، اعتبارا من الأحد القادم.
وأشارت هيئة تطوير مكة، إلى وجود شواغر في عدد من الوظائف الهندسة والتقنية والتي ترغب في شغلها بمواطنين وسيتاح التقديم فيها لمدة أسبوعين.
وأوضحت هيئة تطوير مكة المكرمة، أن قائمة الوظائف الشاغرة تشمل:
مهندس مدني – بكالوريوس هندسة مدنية
مهندس معماري – بكالوريوس هندسة معمارية
أخصائي نظم معلومات جغرافية – بكالوريوس جيوماتكس
مهندس كهربائي – بكالوريوس هندسة كهربائية
مهندس تخطيط – بكالوريوس هندسة تخطيط
مهندس ميكانيكي – بكالوريوس هندسة ميكانيكية
أخصائي قواعد بيانات – بكالوريوس هندسة أو علوم حاسب آلي + شهادة مهنية معتمدة + MCSA + OCP
محاسب – بكالوريوس محاسبة أو شهادة جامعية متوسطة
مهندس اتصالات – بكالوريوس هندسة اتصالات
محام – ماجستير أو بكالوريوس قانون + خبرة
مدقق صكوك – بكالوريوس قانون + خبرة
أخصائي دعم فنى – كلية تقنية ، دبلوم دعم فني
محرر – بكالوريوس إعلام + خبرة
مشرف اتصالات إدارية – بكالوريوس إدارة أعمال
أخصائي شبكات حاسب آلي – بكالوريوس هندسة أو علوم حاسب + CCNA + CCNP
أخصائي أرشفة الكترونية – بكالوريوس علم معلومات
مستشار قانوني – ماجستير أو بكالوريوس قانون + خبرة
مشغل أنظمة حاسب آلي- كلية تقنية تخصص حاسب آلي أو علوم حاسب + CIT أو ما يعادلها
مسؤول علاقات عامة – بكالوريوس إعلام
مصور محترف – شهادة جامعية + خبرة
ويمكن دخول موقع هيئة تطوير مكة عبر هذا الرابط التالي هنــــا .
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