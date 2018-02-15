” البيئة ” تسجل إصابة واحدة بإنفلونزا الطيور في الخرج

سعيد العجل(صدى):

أوضح الإيجاز اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8 تسجيل إصابة واحدة في المملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في الخرج.

وبينت الوزارة أن عدد العينات التي تم جمعها منذ بداية الانتشار بلغ 7769عينة جمعت من جميع مناطق المملكة، وجاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 130 حالة إيجابية.

كما أوضحت الوزارة أن عدد البلاغات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 4 بلاغات، فيما بلغ عدد الاستفسارات 10 استفساراً، وستستمر الحملات التوعوية والاستقصائية في مناطق المملكة كافة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.