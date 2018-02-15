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بالصور.. طفل سعودي يشعل مواقع التواصل بملامحه العربية الأصيلة

بالصور.. طفل سعودي يشعل مواقع التواصل بملامحه العربية الأصيلة
علي القحطاني(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صور لطفل سعودي لم يتجاوز عمره الـ5 أعوام، متغزلين في جماله وملامحه العربية الأصيلة.

وأحدثت صور الطفل ” يزن ” ضجة كبيرة على التواصل الاجتماعي، بفضل ملامحه العربية وجماله الساحر للعيون، ولبساه العربي الذي زاد من جاذبيته.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يحميك من العيون ابوه ما يخاف عليه

[ عدد التعليقات: 525 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يخليه لأهله..وماشاء الله

هذا الولد موديل..كله مكياج وكنتور.

للتنبية/ فقط لاغير

[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 1 ساعة

ماشاء الله تبارك الله , اللهم احفظه من العين ,

[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 41 دقيقة

الله يستر عليه من عين ماصلت على النبي . ماشاء الله تبارك الله الله يحفظة ويقاه.

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