بالصور.. طفل سعودي يشعل مواقع التواصل بملامحه العربية الأصيلة
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صور لطفل سعودي لم يتجاوز عمره الـ5 أعوام، متغزلين في جماله وملامحه العربية الأصيلة.
وأحدثت صور الطفل ” يزن ” ضجة كبيرة على التواصل الاجتماعي، بفضل ملامحه العربية وجماله الساحر للعيون، ولبساه العربي الذي زاد من جاذبيته.
ابو مروان[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يحميك من العيون ابوه ما يخاف عليه
zezu[ عدد التعليقات: 525 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يخليه لأهله..وماشاء الله
هذا الولد موديل..كله مكياج وكنتور.
للتنبية/ فقط لاغير
حفيدة الفاروق عمررضي الله عنه[ عدد التعليقات: 107 ] نشر منذ 1 ساعة
يبتغون الشهرة على حساب أطفالهم اللهم إحفظ الأطفال وأكفيهم شر جهل الأباء.
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 1 ساعة
ماشاء الله تبارك الله , اللهم احفظه من العين ,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24792 ] نشر منذ 1 ساعة
بسم الله ماشاء الله
ابوعبيد[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 41 دقيقة
الله يستر عليه من عين ماصلت على النبي . ماشاء الله تبارك الله الله يحفظة ويقاه.