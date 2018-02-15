بالصور.. طفل سعودي يشعل مواقع التواصل بملامحه العربية الأصيلة

علي القحطاني(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صور لطفل سعودي لم يتجاوز عمره الـ5 أعوام، متغزلين في جماله وملامحه العربية الأصيلة.

وأحدثت صور الطفل ” يزن ” ضجة كبيرة على التواصل الاجتماعي، بفضل ملامحه العربية وجماله الساحر للعيون، ولبساه العربي الذي زاد من جاذبيته.