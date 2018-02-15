” تعرف على سمات الملك عبدالعزيز ” في جناح التعليم بالجنادرية 32

نايف السالم(صدى):

تعرض الإدارة العامة للموهوبين والموهبات في ركنها بالجنادرية سمات الموهبة لدى الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ، وابداعاته الإجتماعية والاستدلال بالكثير من الأمثلة لردود أفعاله وتحليل مواقفه ـ رحمه الله ـ أمام الزوار .

وتقدم الإدارة العامة للموهوبات العديد من ورش العمل خلال أيام المهرجان، منها برمجة الروبوتات، ومبادرة الذكاء الاصطناعي، والتي تحصل الزائرات بعدها على شهادة ” تطبيق برمجيات ربوت ” ، كما يستعرض 32 طالبة مشاريعهن العلمية أمام زوار الجناح، وعرض ابتكارات الطالبات السعوديات المخترعات الحاصلات على جوائز محلية وعالمية.

ويضم الجناح لوحة تتضمن خطاً زمنياً لمسيرة تطور الإدارة العامة للموهوبات، وأخرى خاصة بإحصائيات عن فصول ومدارس ومراكز الموهوبات وعدد المستفيدات من الطالبات لخدمات رعاية الموهوبات في المملكة، كما يقدم طلاب مدرسة الفيصلية بجدة، مشاريع ” المركب النانوي المكون من أكسيد الزنك وأنابيب الكربون النانوية لتحسس الغازات ” .

ويهدف الجناح إلى صناعة حساس للغازات كالأسيتون و الإيثانول، ومشروع ” العصا الذكية ” الذي يهدف إلى حل مشكلة نسيان أخذ الدواء عند كبار السن، ومشروع ” sensor for a long Achilles’ tendon ” الذي يهدف إلى علاج حالة قصر وتر العرقوب عن طريق تفعيل آلية العلاج الذاتي الواعي باستخدام حساس المشي على أطراف الأصابع.