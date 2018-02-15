خالد الهيل يعرب عن غضبة من استخدام الرياضيين للإساءة للإمارات

طلال الضوي(صدى):

أعرب المتحدث الرسمي بإسم المعارضة القطرية خالد الهيل، عن استياءه من استخدام الرياضيين لتنفيذ أجندة نظام قطر للإساءة للإمارات، واصفًا ذلك بأنه أمر غير مقبول ويخالف القوانين الدولية الرياضية.

وقال الهيل عبر حسابة علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إن ” تسيس الرياضة أمر غير مقبول واستخدام الرياضيين لتنفيذ أجندة نظام قطر للإساءة للأمارات أمر يخالف القوانين الدولية الرياضية ” .

وتابع : ” فهيد الشمري يكذب وإذا تبون الحقيقة روحوا اسئلو سعادة الشيخ جاسم بن خليفة ال ثاني رئيس نادي الغرافة سابقا وهو يعطيكم العلم الصحيح… الافتراء هو ديدن الحمدين ” .