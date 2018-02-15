بالصور.. حملات رقابية متواصلة لأمانة الحدود الشمالية بهدف معالجة التشوه البصري

سعيد العجل(صدى):

تشن أمانة الحدود الشمالية حملاتها الرقابية المتواصلة ، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 ، من خلال مبادرة معالجة التشوه البصري .

وتهدف المبادرة التي تقوم على إثرها الحملات التفقدية ، إلى تحسين المشهد الحضاري ، وإزالة الإعلانات العشوائية المخالفة والسيارات التالفة ، محذرة أصحاب المحال التجارية من عرض البضائع خارج حدود المحال ، فضلًا عن مخالفات البناء .

وأهابت أمانة المنطقة ، مواطنيها والمقيمين بها بالتعاون معها ؛ لتحقيق أهداف المبادرة ، من خلال الإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية .