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  3. بالصور.. حملات رقابية متواصلة لأمانة الحدود الشمالية بهدف معالجة التشوه البصري

بالصور.. حملات رقابية متواصلة لأمانة الحدود الشمالية بهدف معالجة التشوه البصري

بالصور.. حملات رقابية متواصلة لأمانة الحدود الشمالية بهدف معالجة التشوه البصري
سعيد العجل(صدى):

تشن أمانة الحدود الشمالية حملاتها الرقابية المتواصلة ، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 ، من خلال مبادرة معالجة التشوه البصري .

وتهدف المبادرة التي تقوم على إثرها الحملات التفقدية ، إلى تحسين المشهد الحضاري ، وإزالة الإعلانات العشوائية المخالفة والسيارات التالفة ، محذرة أصحاب المحال التجارية من عرض البضائع خارج حدود المحال ، فضلًا عن مخالفات البناء .

وأهابت أمانة المنطقة ، مواطنيها والمقيمين بها بالتعاون معها ؛ لتحقيق أهداف المبادرة ، من خلال الإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية .


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