المرور يتوعد مروجي المخالفات

عادل الحربي(صدى):

وجه مدير الإدارة العامة للمرور، جميع إدارات المرور بالمملكة، بضرورة ضبط المخالفين الذين يقومون بنشر مقاطع التفحيط أو السرعة الزائدة أو مخالفات المرور المختلفة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد مدير الإدارة العامة للمرور، على تطبيق الأنظمة بحق المخالفين وإحالتهم لهيئة الفصل بالمخالفات المرورية لإيقاع العقوبات النظامية بحقهم.

الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للمرور وقعت خلال الأيام الماضية مع مؤسسة النقد العربي بالمملكة، اتفاقية رصد مخالفات عدم وجود وثيقة تأمين للمركبات آلياً، الواردة في الفقرة 12 من جدول المخالفات المرورية وذلك بشكل آلي من خلال فحص سجل المركبة عند تسجيل أي مخالفة مرورية عليها.

وفِي حال عدم توافر تأمين مسجل مسبقًا بأنظمة المرور على المركبة وقت ارتكاب المخالفة، يقوم نظام المرور آليًا بإضافة مخالفة أخرى على المركبة تحت عنوان ” عدم وجود وثيقة تأمين ” ، إضافة لتسجيل مخالفة عدم وجود وثيقة تأمين بشكل آلي على المركبة التي لا تتوفر لديها تأمين وذلك عند تسجيلها بنظام الحوادث كطرف في حادث مروري.