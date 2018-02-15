محافظ ظهران الجنوب يعزي ذوي الطالبات المتوفيات

أبها(صدى):

نقل محافظ ظهران الجنوب، محمد فلاح القرقاح، عصر اليوم، تعازي حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، وتعازي أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد، لذوي الطالبات المتوفيات صباح اليوم، إثر حادث مروري على طريق ظهران الجنوب.

وكان وقع حادث مروري صباح اليوم، ولقي علي أثرة 13 طالبة وسائق المركبة، ثلاث طالبات مصرعهن، وإصابة 11 حالة أخرى، أربعة منها حرجة، حيث تم تحويل السائق على الفور لمستشفي عسير المركزي، نظرًا لحالته الحرجة، وثلاث حالات لمستشفي الملك خالد بنجران، أما بقية الحالات فتم تنويمهم بمستشفي ظهران الجنوب.

ويتابع أمير منطقة عسير، حالات المصابين منذ وقوع الحادث حتى هذه اللحظة، ووجه المسؤولين بتقديم جميع الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، متمنيًا لهم الشفاء العاجل .