نورة شنار: شهادة تَخرُّج أردوغان مزوَّرة ورئاسته غير قانونية

طلال الناصر(صدى):

نقلت الإعلامية السعودية، نورة شنار، عن أحد الباحثين الأتراك أن الشهادة التي حصل عليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غير صحيحة وأنها مزوَّرة.

وقالت شنار في تغريدة لها على صفحتها بـ”تويتر”: “أردوغان أصبح رئيسًا بشكل غير قانوني؛ لأنه لم يدرس في أي جامعة وشهادته مزورة، حسب ما ذكر الباحث “أرغون بويراز”، أن الجامعة لم تكن موجودة في ذلك الوقت.

وفي تغريدة أخرى هاجمت شنار النظام القطري مؤكدة أنها مستمرة في دعمه للإرهاب من خلال التحالف مع كل من إيران وتركيا.

وقالت في تغريدة لها حول هذا الموضوع: “حكومة قطر مستمرة في دعم الإرهاب وتمويله وتشجيعه من خلال تحالفها (..) مع إيران وأردوغان، فهي تحاول أن تدمر العالم العربي والضحية الشعب القطري الذي يظل يتساءل متى تتحرر أراضيهم من جيوش الأتراك العجم ومليشيات الفرس، هل ستعود الدوحة عاصمة قطر لشعبها الطيب بدلًا من عاصمة الإرهاب.!”.