بالفيديو.. الأحواز الإيرانية تشهد حالة غبارية سيئة

طهران(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثقه ناشط إيراني، لحظة سقوط مواطن من سكان الأحواز الواقعة جنوب غرب إيران ، بسبب موجة غبار وتلوث شديد بالهواء شهدته المدينة مؤخرًا .

ودشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عبر ” تويتر ” ، هاشتاق تفاعلًا مع الإيرانيين والحالة الجوية التي يعيشونها يحمل مسمى ” الأحواز بدون هواء ” ، ليعبروا من خلاله عن غضبهم من تهاون السلطات في إنقاذ المواطنين ومعالجة الأزمة بصورة جادة لما تحمله من مخاطر صحية .

وكانت تقارير لوسائل إعلام إيرانية ، قد كشفت عن ترك نواب الأحواز لمقاعدهم في البرلمان الإيراني خلال جلسة اليوم الخميس ، وذلك احتجاجًا على عدم اكتراث الحكومة لحل الأزمة البيئية في المدينة .

وكانت إيران شهدت معاناة شديدة إثر الحالة الجوية الصعبة التي تمر بها، وانتشار موجات غبارية خطيرة تغطي معظم المدن الحيوية كطهران العاصمة ومنطقة الأحواز ومناطق أخرى منذ فترة .

