” ساما ” تحذر من التعامل مع شركات التمويل غير المرخصة

علي القحطاني (صدى):

أكدت مؤسسة النقد العربي بالمملكة ، إن التعامل يجب أن يكون مع المصارف وشركات التمويل المرخصة من قبل ” ساما ” ، عند الرغبة في الحصول على تمويل لسداد الالتزامات المالية ، أو إعادة تمويل .

وأشارت المؤسسة ، عبر مقطع فيديو توضيحي لها على حسابها الرسمي في ” تويتر ” ، إلى أنه للاطلاع على قائمة المصارف وشركات التمويل المُرخصة في المملكة والتعرف على الأنظمة واللوائح التي يتم التعامل بها ، يجب زيارة الموقع الإلكتروني لمؤسسة النقد العربي .

وحذرت ” ساما ” ، من الانسياق خلف الملصقات والإعلانات المالية المشبوهة للأماكن المجهولة ، حيث أنها قد تعرض الحسابات المصرفية والأموال للخطر .