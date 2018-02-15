  • الخميس 15

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. مال واعمال
  3. ” ساما ” تحذر من التعامل مع شركات التمويل غير المرخصة

” ساما ” تحذر من التعامل مع شركات التمويل غير المرخصة

” ساما ” تحذر من التعامل مع شركات التمويل غير المرخصة
علي القحطاني (صدى):

أكدت مؤسسة النقد العربي بالمملكة ، إن التعامل يجب أن يكون مع المصارف وشركات التمويل المرخصة من قبل ” ساما ” ، عند الرغبة في الحصول على تمويل لسداد الالتزامات المالية ، أو إعادة تمويل .

وأشارت المؤسسة ، عبر مقطع فيديو توضيحي لها على حسابها الرسمي في ” تويتر ” ، إلى أنه للاطلاع على قائمة المصارف وشركات التمويل المُرخصة في المملكة والتعرف على الأنظمة واللوائح التي يتم التعامل بها ، يجب زيارة الموقع الإلكتروني لمؤسسة النقد العربي .

وحذرت ” ساما ” ، من الانسياق خلف الملصقات والإعلانات المالية المشبوهة للأماكن المجهولة ، حيث أنها قد تعرض الحسابات المصرفية والأموال للخطر .

 


الوسوم:, , , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *