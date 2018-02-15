العثور على جثة عربي في ولاية أمريكية

واشنطن(صدى):

عثرت السلطات في ولاية كولورادو الأمريكية، قبل أيام على جثة شاب عربي دون الاستدلال عن هوية صاحبها أو أسباب وفاته.

وأكدت مصادر أن الطب الشرعي استطاع أن يُحدد هوية الجثة، وقال إنها ربما تكون لعربي يدرس في ولاية كولورادو الأمريكية منذ فترة، ويُدعى ” خ . ر ” ويبلغ من العمر 21 عامًا.

وقالت المصادر إنه تم العثور على الجثة في مقاطعة بولدر وتحديدًا بالقرب من منطقة ريفية بشارع 13 صباح الجمعة الماضي، وتم إعلان وفاته بشكل رسمي في المستشفى، غير أن التحقيقات تُرجح وفاته بشكل فعلي قبل أن يتم نقله من موقع العثور على جثته.

ومن جانبها أكدت المتحدثة باسم الشرطة في مقاطعة بولدر، رولي أوغدن، أن المُحققين لا يزالون في حالة عمل مستمر من أجل الوصول إلى المزيد من المعلومات التي من شأنها أن تُسهم في معرفة أسباب الوفاة، وإن كانت التحريات الأولى لا تُشير إلى أي شُبهة جنائية في الحادث. وكان مارك شايفر هو الشخص الذي عثر على الجثة بينما كان في طريقه للذهاب لصيد الأسماك في وقت مبكر من يوم الجمعة.