” سامسونج ” تكشف عن تقنية حديثة في ” جلاكسي نوت 9 “

سول(صدى):

أفادت تقارير إخبارية، بأن شركة ” سامسونج ” الكورية الجنوبية تستعد بتجهيز تقنية ” استثنائية ” لهاتفها المرتقب ” جلاكسي نوت 9 ” .

وأوضحت التقارير، أن الشركة سجلت براءة اختراع جديدة لدمج تقنية التعرف على بصمة الأصبع أسفل شاشات هواتفها الذكية، ولن تحتاج ” سامسونج ” وفق تلك التقنية، إلى توفير أيقونة مخصصة للتعرف على بصمة الأصبع.

ومن المتوقع أن تكشف الشركة الكورية الجنوبية رسميا عن هاتفها الجديد ” جلاكسي نوت 9 ” في أغسطس المقبل.

ولم تتمكن ” سامسونج ” من إدماج تلك التقنية في هاتفها المرتقب ” جلاكسي إس 9 ” ، الذي كانت ستكشف عنه في 25 فبراير، قبل أن تتراجع عن تلك الفكرة لأسباب تقنية.