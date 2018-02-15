” لاكتاليس ” تواصل فضائحها بتوزيع حليب ملوث بعد سحبه من الأسواق

باريس(صدى):

تواصل الشركة المُصنعة لحليب الأطفال ” لاكتاليس ” فضائحها حول منتجها الملوث، وذلك بعدما أعلنت متاجر فرنسية تسلمها عبوات منه بعد انتهاء مهلة سحبه من الأسواق .

وكشفت المتاجر، أن الشركة المُصنعة وردت إليها منتجات من المقرر سحبها من الأسواق، وذلك بعد الموعد النهائي المحدد لذلك ، حيث أشار الأمين العام لشركة أوشان ” فرانك جيرتزوبيه ” ، إن شركته تسلمت في 29 ديسمبر الماضي ، شحنة من الحليب تشتمل على قرار السحب ، وذلك بعد الموعد النهائي ، وهو 21 ديسمبر 2017 .

وقامت ” لاكتاليس ” بسحب 12 مليون عبوة من حليب الأطفال في فرنسا وبعض البلدان الأخرى ، وذلك بعد تعرض رضع للمرض بسبب الحليب الملوث بالسالمونيلا ، وتقدمت الأسر لحماية المستهلك بشكاوي ضد الشركة بسبب الخطر الصحي الذي يسببه الحليب .