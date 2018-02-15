بالفيديو.. موقف محرج لعاملة بمطبخ مطعم

نورة الشهري (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو محرج لعاملة بمطبخ أحد المطاعم تتعرض لموقف سيئ أفسد يومها.

حيث أسقطت العاملة وعاء به طعام سائل دون قصد، وبدلا من أن ينسكب أرضا ارتد الدلو على قاعدته ليقفز الطعام لأعلى مصطدما بوجهها وشعرها، مما تركها في حالة ذهول.