بالفيديو.. موقف محرج لعاملة بمطبخ مطعم
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو محرج لعاملة بمطبخ أحد المطاعم تتعرض لموقف سيئ أفسد يومها.
حيث أسقطت العاملة وعاء به طعام سائل دون قصد، وبدلا من أن ينسكب أرضا ارتد الدلو على قاعدته ليقفز الطعام لأعلى مصطدما بوجهها وشعرها، مما تركها في حالة ذهول.
Girl Drops Mayo Tub And It Splashes Her Face
When it's just not your day… 😂😂
Posted by LADbible on Wednesday, February 14, 2018
كجمغلو[ عدد التعليقات: 8625 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههههههه تحصل كثير يا بنت القدع