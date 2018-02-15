بالصور.. 10 آلاف فرد وضابط ينتظمون في حلقات خيركم

نايف السالم(صدى):

تقيم جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة ممثلة بمركز اشراف المرافق العامة 128 حلقة قرآنية بمقرات الجهات العسكرية بمحافظة جدة والتي يستفيد منها 10 آلاف فرد وضابط.

من جهته بيّن مدير جمعية خيركم الأستاذ صابر بن أحمد بامخرمه أن حلقات الجمعية بالجهات العسكرية تخرج سنوياً العشرات من حفظة القرآن الكريم والمئات من الناجحين في اختبارات أجزاء القرآن، وهذه الحلقات في تزايد مستمر نظراً للإقبال الكبير من قبل منسوبي الجهات العسكرية عليها من أجل حفظ وتعلم القرآن وتصحيح التلاوة.

ورفع بامخرمه شكره لولاة أمر هذا البلد المبارك على إتاحة الفرصة لإقامة حلقات القرآن في الجهات العسكرية موضحاً أن ذلك ليس مستغرباً من بلاد جعلت القرآن الكريم دستوراً لها ، كما شكر كافة القيادات على تعاونها وتذليل السبل من أجل اقامة هذه الحلقات.

وعبّر عدد من العسكريين بالجهات العسكرية والبالغ عددها 18 جهة عن سعادتهم لمعلمي القرآن بهذه الحلقات موضحين أنهم ما إن التحقوا بها حتى وجودوا الفائدة الكبيرة والراحة والطمأنينة، بل وسارعوا بإلحاق أبنائهم وبناتهم بحلقات ودور تحفيظ القرآن التابعة لخيركم.

