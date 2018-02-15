” إدواردو ” يعلن عن عودته قريبًا للهلال

نواف السالم(صدى):

أعلن البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب فريق الهلال، أنه أصبح قريبًا للغاية من العودة إلى مستواه البدني والفني الذي كان عليه قبل إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ونشر ” إدواردو ” صورة له على حسابه الرسمي بموقع ” إنستجرام ” وأرفقها بتعليق قائلا: ” إنه يعلن بكل حرية أنه أصبح قريبًا للغاية من الوصول إلى قمة لياقته البدنية، ليصل إلى درجة من الجاهزية والاستعداد للعب لم يسبق له الوصول إليها من قبل ” .

تعد هذه أنباء سعيدة للغاية بالنسبة إلى الجماهير والجهاز الفني للفريق الأزرق بقيادة الأرجنتيني رامون دياز؛ حيث تأثر مستوى الهلال ونتائجه بغياب إدواردو الطويل الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع الفريق في المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا أمام فريق أوراوا الياباني.