بالفيديو.. سمكة تثير ضجة بشفاهها الفاتنة

واشنطن(صدى):

أثارت سمكة ، ضجة كبيرة بعد ظهورها في مقطع فيديو ظهرت به بشفاهها الفاتنة.

ونشر المقطع الغريب أحد المستخدمين عبر تطبيق إنستجرام، حيث لفتت شفاهها التي تتشابه بشكل كبير مع شفاه النساء انتباه المستخدمين.

وعلق صاحب الفيديو أن السمكة نشأت في بحيرة ملاوي، لكن تم رصدها في مركز نيو جيرسي المائي بالولايات المتحدة.

وأضاف أن هذا النوع من الأسماك يمكن أن يصل حجمه إلى 25 سنتيمترا، ويستخدم شفاهه الغريبة في القتال والتقاط الأشياء من المحيط.