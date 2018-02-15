بالفيديو.. معلومات هامة عن نسب البروتين والدهون باللحوم

متابعات(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو توضيحي عن نسب كلًا من الدهون والبروتين التي تحتوي عليها أنواع اللحوم المختلفة، كلحوم الإبل والبقر والماعز والأغنام والدجاج والسمك.

وأكد المقطع على أن أعلى نسبة بروتين تتواجد في لحوم الدجاج؛ حيث تبلغ 21%، فيما أن أعلى نسبة دهون تتواجد في لحوم الأغنام حيث تبلغ 6.2%، كما توجد أقل نسبة بروتين في لحوم الأسماك حيث تبلغ 18%، فيما أن أقل نسبة دهون تتواجد في الأسماك أيضًا حيث تبلغ 2.3%.

وجاءت نسب البروتين والدهون على التوالي كالآتي: الجمال ” 19 – 2.6 ” ، والبقر ” 20- 4.7 ” ، والأغنام ” 20 – 6.2 ” ، والماعز ” 20 – 3.3 ” ، والدجاج “21- 5.4 ” ، والأسماك ” 18- 2.3 ” .

