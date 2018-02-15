بالفيديو.. أغبى عملية سرقة في اليابان
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ لصٌّ وقع ضحيةً لزميله ” الغبي ” لدى محاولتهما السطو على متجر في اليابان.
ويُظهر الفيديو اللصين يتحركان في الظلام أمام المتجر ويحاولان اقتحامه عبر كسر واجهته الزجاجية.
وبينما يرمي أحد اللصين بحجر على الزجاج لكسره، يتحرك أمامه زميله بشكل مفاجئ، ليصيبه الحجر في رأسه ويسقط مغشيًّا عليه، وتنتهي العملية.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26826 ] نشر منذ 50 دقيقة
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😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
اليــــــمـــــــــامــــــه🕊[ عدد التعليقات: 11869 ] نشر منذ 42 دقيقة
😂😂
شفته مبارح جاني واتس 💋
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24792 ] نشر منذ 31 دقيقة
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