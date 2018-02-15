بالفيديو.. أغبى عملية سرقة في اليابان

طوكيو(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ لصٌّ وقع ضحيةً لزميله ” الغبي ” لدى محاولتهما السطو على متجر في اليابان.

ويُظهر الفيديو اللصين يتحركان في الظلام أمام المتجر ويحاولان اقتحامه عبر كسر واجهته الزجاجية.

وبينما يرمي أحد اللصين بحجر على الزجاج لكسره، يتحرك أمامه زميله بشكل مفاجئ، ليصيبه الحجر في رأسه ويسقط مغشيًّا عليه، وتنتهي العملية.