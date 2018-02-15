هيئة الرياضة تشطب بعض إداري ” الإتحاد ” وتحويلهم للمحاكم

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، اليوم الخميس، شطب كل من ” منصور البلوي، وإبراهيم البلوي، وسلطان البلوي، ومحمد الفايز ” ، ومنعهم من دخول المنشآت الرياضية، كما تم تحويلهم للمحاكم على خلفية مسؤوليتهم على ديون الاتحاد.

وأضاف بيان الهيئة، أن ” إبراهيم البلوي متسببا في ديون تجاوزت 200 مليون ريال قيمة عقود تم توقيعها أثناء رئاسته للنادي ومعه منصور البلوي المشرف على كرة القدم بالاضافة إلى اختفاء 300 مليون ريال ايرادات خلال عهد إدارته ومطالبة الشقيقان باعادة المبالغ أو تحويلهم للقضاء لاصدار الحد الشرعي ” .

و قام وكيل اللاعبين سلطان البلوي بالحصول على عمولات تجاوزت 50 مليون ريال اعترف بها أثناء التحقيقات وتم إلزامه باعادتها لنادي الاتحاد خلال فترة 6 شهور أو تحويله للقضاء الشرعي.

كما تم تحميل محمد الفايز مبلغ 70 مليون في قضيتي سوزا والشربيني واتضح أن السمسار احمد محتسب قد حصل على عمولات كبيرة حيث تم شطبهم وتحويلهم للقضاء.