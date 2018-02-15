بالصور.. ” ولادة مكة ” تستعد للحصول على لقب ” المستشفى صديقة للطفل “

حسين العلي(صدى):

برعاية مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور/ أنس بن عبدالحميد سدايو أقامت مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة اليوم الخميس الموافق ٢٩/٥/١٤٣٩هـ محاضرة بعنوان ” كيف نكون مستشفى صديقاً للطفل ” . والتي ألقتها إستشارية النساء والولادة والمنسق المحلي لبرنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية الدكتورة/ أسماء هوساوي وإستشارية الأطفال ومنسقة الرضاعة الطبيعية بالمستشفى الدكتورة/ ليزا سلام. بحضور عدداً من الأطباء والأخصائيين من مختلف التخصصات الطبية والإدارية.

جاء ذلك بهدف تهيئة بيئة داعمة ومساندة للأمهات للبدء بالرضاعة الطبيعية الخالصة لمدة الستة أشهر الأولى من عمر الطفل والإستمرار في الرضاعة لمدة سنتين مع إدخال التغذية التكميلية المعدة منزلياً.

وأبان مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة الدكتور/ أنس سدايو ، مدى أهمية رفع مستوى الوعي والثقافة لدى الأمهات وتشجيعهن على أهمية الرضاعة الطبيعية ودورها في صحة الأم والطفل، إضافةً إلى تذكير جميع العاملين في المجال الصحي وتحفيز عامة الناس للحد من بدائل حليب الأم، من خلال المحاضرات العلمية وورش العمل والنشرات والفيديوهات التوعوية .لا فتاً أن برنامج ” المستشفى صديقة للطفل ” يأتي ضمن سلسلة من البرامج التي تتطلع ولادة مكة لتحقيقها خلال عام ٢٠١٨.

الجدير بالذكر أن هذا البرنامج هو إعتماد دولي أطلقته منظمة الصحة العالمية واليونيسف لتشجيع مستشفيات الأمومة لتبني سياسة الخطوات العشر لإنجاح الرضاعة الطبيعية ووقف ممارسات توزيع بدائل حليب الأم المجاني والمنخفض التكلفة في المرافق الصحية.

