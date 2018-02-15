أول مدينة عربية ” بلا نفايات ” في العالم

أبوظبي(صدى):

أطلقت حكومة دبي مشروع بلديتها ” ويستنايزر ” ، والذي تتحول معه الإمارة لأول مدينة في العالم بلا نفايات خلال العامين المقبلين ، بهدف تحقيق رؤيتها الطموحة المتمثلة في الوصول إلى فكرة المدينة الأكثر سعادة .

ومن جانبه ، أشار مدير إدارة تطبيقات الاستدامة والطاقة المتجددة أحمد البداوي ، على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات ، إلى أن مشروع بلدية دبي يندرج ضمن مبادرة يطلق عليها ” دبي 10X ” ، والتي تركز فيها الإمارة على أن تسبق دول العالم بـ10 سنوات .

وأوضح ” البداوي ” ، أن المشروع يرتكز على مجموعة من الأسس ، قائلًا ” لن نرى بعد الآن أي شاحنات لنقل النفايات ، ولا مكبات أو أراض مخصصة للتخلص منها ” .

واستطرد قائلًا ” سوف نحول 3 ملايين و500 طن من النفايات سنوياً إلى طاقة بالكامل تزود الشبكات بالطاقة الكهربائية ، بالإضافة إلى 17 ألف طن من مواد البناء الإضافية الخضراء ” .

وشدد مدير إدارة تطبيقات الاستدامة والطاقة المتجددة ، إنه سيتم إلغاء ما حوالي 4000 ناقلة نفايات وتوفير أراض استراتيجية في مدينة دبي تتحول من مكبات إلى أماكن ترفيهية وتجارية وسكنية.