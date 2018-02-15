  • الخميس 15

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. بالفيديو.. موقف محرج لوزير الخارجية الأمريكي في لبنان

بالفيديو.. موقف محرج لوزير الخارجية الأمريكي في لبنان

بالفيديو.. موقف محرج لوزير الخارجية الأمريكي في لبنان
بيروت(صدى):

خرجت الرئاسة اللبنانية عن الأعراف الدبلوماسية فيما يخص استقبال الضيوف الكبار الأمر الذي عرض وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى موقف محرج.

وأظهر مقطع فيديو لحظة وجود وزير الخارجية الأميركي في قصر بعبدا فيما غاب عن المشهد أي مسؤول لبناني، وجلس الوزير الأميركي عدة دقائق وبجواره مقعد شاغر إلى أن خرج الرئيس اللبناني ميشال عون لاستقباله.

ونفى مكتب الرئيس اللبناني أي خروج عن العرف الدبلوماسي، وبرر ذلك الموقف بأن تيلرسون وصل مبكراً بضع دقائق عن المتوقع، مشيراً إلى أن الاجتماع بدأ في موعده.

 


الوسوم:, , , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1167 ] نشر منذ 1 ساعة

وزير خارجية اميركا حليفة اسرائيل نسي انه في ارض دوله عربيه لها بريتكول خاص بها و موعيد اهم من مناقشة قضايا اقتصاديه مع ممثل الحكومه الاسرائيليه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *