نيمار يوضح سبب خسارة سان جيرمان من الريال

نواف السالم(صدى):

قالت مصادر إعلامية، إن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان يؤمن أن فريقه لم يقدم الأداء المنتظر منه ضد ريال مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ونقلت المصادر عن نيمار دا سيلفا والذي قال: باريس سان جيرمان لم يلعب بالشكل المطلوب أمام فريق ريال مدريد، ونقص الخبرات ساهم في خسارتنا بثلاثية مقابل هدف.

وأضاف: العبور لدور ربع النهائي سيكون أمرًا صعبًا لباريس سان جيرمان ولكنه ليس مستحيلًا، قائلًا:أنا مرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان ولست مهتمًا بما يقال حول انتقالي إلى ريال مدريد.