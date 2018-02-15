الخطوط الحديدية تستعرض تاريخها العريق أمام زوار الجنادرية

حمود العنزي(صدى):

عرضت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في جناحها بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة ” المسمار التذكاري ” الذي أهدته المؤسسة لجلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ خلال حفل إفتتاح المؤسسة، بالإضافة إلى صورة جلالة الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ خلال تثبيته المسمار الأخير على الخط الحديدي الرابط بين مدينتي الرياض والدمام.

وتأتي مشاركة المؤسسة في المهرجان للمرة التاسعة عشرة على التوالي، ويحتوي جناحها على العديد من القطع التاريخية التي استخدمها موظفو المؤسسة منذ تأسيسها عام 1951 م .

كما ضم الجناح صوراً تاريخية لانشاء أول خط الحديدي بأيادٍ سعودية، وعدد من صور القطارات ومرافق المؤسسة والمجسمات لقطاراتها الحالية اضافة لمجسم محطة مكة المكرمة وقطار الحرمين السريع، كما يقدم الجناح معلومات عن قطارات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الرابطة بين مدينتي الدمام والرياض مروراً بمدن بقيق والهفوف.