البلدية والقروية: رسوم إشغال الفنادق والشقق لا يتم تحصيله بأثر رجعي

حمود العنزي (صدى):

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن رسم اشغال الفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات السياحية المضمنة في لائحة رسوم الخدمات البلدية، لا يتم تحصيله بأثر رجعي و إنما من تاريخ بدء التطبيق.

وأضافت الوزارة، عبر حسابها على موقع التواصل ” تويتر ” ، أن 5%من قيمة إيجار الوحدة السكنية لمرافق الإيواء المصنفة نجوم أو أعلى أو خمس دلال. عن كل ليلة تم إشغالها، و2.5% من قيمة إيجار الوحدة السكنية لمرافق الإيواء المصنفة فئته بأقل من أربع نجوم أو أقل من خمس دلال، أو مرافق الإيواء غير المصنفة.

ويتم تحصيل رسم على إشغال مرافق الإيواء، ويحتسب كنسبة مئوية من أجرة الوحدة السكنية عن كل ليلة يتم إشغالها، ويتم تحصيل الرسم من النزيل بإضافة الرسم إلى الفاتورة، ثم يقوم ممثل المنشأة بإدخال قيمة الوحدات للنزلاء من خلال نظام تحصيل الرسوم، وبعد ذلك تصدر الأمانة فاتورة بالمبلغ المستحق بشكل شهري، لتدفع من خلال نظام سداد.

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