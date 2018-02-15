مستشفى العيون: الحذر من حك العينين أثناء الغبار خشية خدش قرَنية العين

واس(صدى):

حذر مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون من لديهم حساسية أو أجريت لهم عمليات جراحية حديثة بالعين من الخروج من المنزل أثناء التقلبات الجوية المثيرة للأتربة والغبار، ولبس النظارات والكمامات، ووضع غطاء للعين عند الحاجة للخروج.

ودعا استشاري مقدمة العين بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الدكتور سعد الحربي من يشعر بألم أو حرقة في العين إلى استخدام القطرات المرطبة مع تجنب استخدام اليد لحك العين حتى لا تتسبب حبات الرمل والأتربة في إحداث خدوش على سطح القرنية التي قد تؤدي إلى التهاب العين، وتجنب لبس العدسات اللاصقة أثناء موجات الغبار.

يذكر أن مستشفى العيون يتفاعل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي @KkeshKsa في بث نشرات توعوية عن كيفية التعامل مع التقلبات الجوية، ويقدم الآراء الطبية، ويجيب على استفسارات المرضى والمراجعين.