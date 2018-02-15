بالصور.. الأمير فيصل بن مشعل يدشن مدرسة شهداء الوطن

سالم المطيري(صدى):

أكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أن مبادرة تعليم القصيم بتسمية إحدى المدارس الابتدائية بمسمى ” شهداء الوطن ” تأتي تجسيداً للقيمة النبيلة التي يحتفظ بها أبناء الوطن تجاه رجال الأمن وشهداء الواجب.

وأوضح الأمير، أن رسالة التعليم تمتد خارج أسوار المقار التعليمية لتحتضن مفاخر الوطن ، مشيراً إلى أن تعليم القصيم سباق نحو تبليغ الرسالة الأخلاقية والتربوية للتعليم ، ونجده دوماً في مقدمة المناسبات الوطنية والتعليمية وإبراز النماذج الوطنية عند أبناء الشعب.

جاء ذلك خلال تدشين سموه لمدرسة ” شهداء الوطن ” الابتدائية بمدينة بريدة اليوم، بحضور المدير العام للتعليم بالقصيم عبد الله الركيان ، ومدير شرطة المنطقة اللواء بدر الطالب ، وعدد من القيادات التعليمية والأمنية بالمنطقة.