بالفيديو.. أول ظهور لـ ” ليلى عبدالله ” بعد طلاقها بساعات

أماني الغامدي(صدى):

شاركت الفنانة الكويتية ​ليلى عبد الله​ ، جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو ظهرت به للمرّة الأولى بعد ساعات على إعلان طلاقها من الممثل الكويتي عبد الله عباس.

وظهرت ليلى في مقطع فيديو قصير نشرته عبر تطبيق ” انستجرام ” لم تتحدث فيه بل علّقت عليه بالقول: ” عملي هو شغفي ” .

الأمر الذي أثار جدلاً بين متابعيها لجهة تجاهلها الحديث عن موضوع طلاقها أو الأسباب التي أدت إلى ذلك، في حين علّق البعض مشيراً إلى أن عيناها تبدوان حزينتين، فيما تمنى البعض الآخر لها حياة سعيدة.

يشار إلى أن إنفصال عبد الله عن زوجها بالأمس يأتي بعد مدّة قصيرة لم تتجاوز الشهرين حيث انهما إحتفلا بزفافهما في شهر ديسمبر الماضي في حفل بسيط إقتصر فقط على الأصدقاء.