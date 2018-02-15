ميلانيا ترامب: قلبي مثقل بالأحزان بعد حادث إطلاق النار في فلوريدا

واشنطن(صدى):

أعرب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب عن تعازيهما لأسر وأقارب ضحايا إطلاق النار فى مدرسة بمدينة باركلاند فى ولاية فلوريدا.

وقالت ميلانيا ترامب عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” قلبى مثقل بالأحزان على المدرسة التى أطلقت فيها النار بفلوريدا. فى فكرى وصلاتى كل من تضرر ” .

كما عبر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هو الآخر عبّر عن تعازيه لأسر الضحايا، مشيرا إلى أنه تحدث مع حاكم ولاية فلوريدا ريك سكوت، والعمل يجرى بشكل وثيق مع أجهزة الأمن المحلية على خلفية ” إطلاق النار المرعب ” فى المنطقة.