أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير عبدالعزيز بن بندر بن محمد بن عبدالعزيز

واس(صدى):

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم ، صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن بندر بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأدى مع سموه الصلاة سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز، وإخوان الفقيد أصحاب السمو الأمراء ( خالد ، ومحمد ، وفهد ) وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء وكبار المسؤولين، وجمعاً من المواطنين.