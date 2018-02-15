” السعودية للشحن ” تطلق برنامجًا لتدريب 280 مواطنا مع مركز فهم الوطني

نايف السالم(صدى):

وقعت شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة، اليوم الخميس، اتفاقية لتدريب 280 من الشباب السعودي وتأهيلهم للعمل في الشركة، في إطار خطة التحول الاستراتيجية 2020 التي أطلقتها المملكة للشحن مطلع العام 2017م التي تواكب رؤية المملكة 2030م.

وأوضحت الشركة أن الاتفاقية جاءت بالتعاون مع مركز التدريب الوطني لإدارة المنشآت والضيافة ” فهم ” التابع لشركة أرامكو السعودية بإشراف المؤسسة العام للتدريب التقني والمهني.

ووقع محمد بشناق رئيس قطاع الموارد البشرية بالسعودية للشحن مذكرة التعاون مع الدكتور طلال الحريقي الرئيس التنفيذي لمركز ” فهم ” بحضور الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للشحن عمر بن طلال حريري ورئيس مجلس أمناء مركز التدريب الوطني (فهم) محمد الشمري.

ويشمل برنامج التدريب دراسة مجالات الشحن والعمليات اللوجستية ومنها إدارة المستودعات والمعدات والمواد الخطرة ونواحي الأمن والسلامة وأخلاقيات العمل ومختلف أفرع ومجالات الشحن الجوي خلال مدة تصل إلى ستة شهور يحصل المتقدم بعدها على وظيفة مأمور عمليات او مأمور شحن بشركة الخطوط السعودية للشحن ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن موعد بدء البرنامج التدريبي خلال الفترة القليلة المقبلة.

وتّسير السعودية للشحن رحلاتها إلى أكثر من 225 وجهة عالمية عبر محطاتها الدولية الرئيسية وعددها 17 محطة وتغطي مختلف قارات العالم، فضلاً من محطاتها المحورية الداخلية في كلًا من جدة والرياض والدمام كما تقدم خدماتها اللوجستية عبر أسطول طائرات الشحن، إضافة إلى السعات المتاحة على متن طائرات ركاب السعودية كما توفر حلولاً عملية وفعالة لخدمات استئجار طائرات الشحن التي تصل إلى العديد من المدن العالمية.